Kiến nghị giám đốc thẩm vụ kiện sàn vàng ACB

Trong vụ kiện này, ông Nghĩa yêu cầu ACB phải bồi thường hơn 250 tỉ đồng liên quan hợp đồng và các giao dịch kinh doanh vàng “ảo” trên sàn vàng của ACB.Đơn kiến nghị giám đốc thẩm vụ án của ông Nghĩa đã được Thường trực tiếp công dân, Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến TAND Tối cao và VKSND Tối cao để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.



Trong đơn kiến nghị, ông Nghĩa cho rằng Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm (TAND TP.HCM) và phúc thẩm (Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã xét xử không khách quan khi tuyên ông thua kiện. Ông Nghĩa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho tạm hoãn thi hành bản án và giám đốc thẩm lại vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông.Vụ kiện của ông Nghĩa được TAND TP.HCM xử sơ thẩm vào tháng 10-2011.



Theo đơn kiện của ông Nghĩa, năm 2007 ông ký hợp đồng tham gia kinh doanh trên sàn vàng của ACB. Ngày 24-12-2007, ông đặt lệnh bán 3.000 lượng vàng và được nhân viên sàn vàng thông báo đã khớp lệnh 150 lượng. Do giá vàng xuống, ông Nghĩa đặt lệnh hủy bán 2.850 lượng chưa khớp, sau đó đặt tiếp lệnh bán 2.850 lượng với giá thấp hơn.



Tuy nhiên đến cuối buổi chiều, ngân hàng thông báo rằng có sự nhầm lẫn vì trong lần đặt lệnh bán 3.000 lượng, ông khớp lệnh bán tới 2.850 lượng chứ không phải 150 lượng. Thế nên khi ông bán tiếp 2.850 lượng, tài khoản của ông đã âm 2.700 lượng. Ông đã yêu cầu phía ngân hàng giải quyết việc bồi thường nhưng Ngân hàng không đồng ý.



Tiếp sau đó, lấy lý do ông Nghĩa không đến ký lại hợp đồng dù đã được thông báo, ACB từ chối thực hiện lệnh giao dịch của ông. Khi vàng xuống giá, tỷ lệ ký quỹ của ông Nghĩa rớt xuống dưới quy định và ACB tự ý bán 3.000 lượng vàng của ông để thu hồi nợ.



Theo ông Nghĩa, qua hai vụ việc trên, ACB đã gây thiệt hại cho ông 8.450 lượng vàng. Ông Nghĩa đề nghị Tòa xét xử tuyên giao dịch của ông với Ngân hàng là vô hiệu (do nhân viên ngân hàng đã nhầm lẫn trong thông báo khớp lệnh cho ông), ông đề nghị Ngân hàng phải bồi thường 8.450 lượng vàng cho ông, cấn trừ 146 tỉ đồng mà ông đã nhận, ông Nghĩa đề nghị tòa buộc ACB phải bồi thường hơn 250 tỉ đồng.



Tuy nhiên, TAND TP.HCM đã cho rằng ông Nghĩa không có chứng cứ về việc nhân viên ngân hàng nhầm lẫn trong thông báo lệnh, mà nếu cho rằng giao dịch vô hiệu thì thời hiệu khởi kiện cũng đã quá hai năm nên tuyên bác yêu cầu của ông Nghĩa. Việc Ngân hàng ACB tự ý bán 3.000 lượng vàng trong tài khoản của ông cũng được Tòa cho rằng làm đúng quy định.



Bị tuyên thua kiện, ông Nghĩa còn bị Tòa buộc nộp khoản tiền án phí hơn 385 triệu đồng.Dù đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm nhưng tháng 3-2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông Trần Trọng Nghĩa.



Theo C.MAI (TTO)