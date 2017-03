Kiến nghị mở rộng Bến xe An Sương lên 4,8 ha

Theo UBND TP, Bến xe An Sương là một trong 11 đầu mối vận tải hành khách công cộng, là bến trung chuyển xe buýt tại cửa ngõ Tây - Bắc TP; đồng thời đảm nhận thêm mô hình hoạt động đa chức năng (trung tâm thương mại, dịch vụ, bãi hậu cần, bãi đậu xe cao tầng…). Trong tương lai, bến xe này cũng là bến cuối của tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương nối dài) và tuyến xe buýt nhanh số 3 (Bến xe An Sương - Bến xe Miền Tây). Do đó, việc mở rộng bến xe là cần thiết.

L.ĐỨC - H.TUYÊN