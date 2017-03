Kiến nghị phạt tàu cánh ngầm hủy chuyến

Thời điểm hủy chuyến tập trung nhiều nhất trong ngày vào các chuyến 6 giờ đến 7 giờ 30, chuyến 11 giờ và các chuyến từ 12 giờ đến 14 giờ. Nguyên nhân có phần do hư hỏng máy móc, kỹ thuật của tàu nhưng phần lớn là do các hãng tàu muốn giành khách nên cứ đăng ký lịch chạy tàu mà không căn cứ vào lượng khách thực tế. Do đó, lịch chạy tàu đã lên nhưng bán không đủ vé, chuyến tàu bị hủy và khách bị dồn lên chuyến kế tiếp.

Ngày 27-1, Sở GTVT cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT ban hành quy định xử phạt đối với các hãng tàu thường xuyên bỏ chuyến, đồng thời quy định tốc độ chạy tàu tối đa ở một số đoạn.

Hành khách từng bị dồn trên một chuyến tàu cánh ngầm Greenlines từ Vũng Tàu về TP.HCM. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trên tuyến tàu cánh ngầm TP.HCM-Vũng Tàu và ngược lại có 14 chiếc tàu cánh ngầm chở khách, trong đó chỉ chín chiếc thường xuyên hoạt động. Theo Sở GTVT, hầu hết các tàu cánh ngầm hiện đang hoạt động đều đã qua sử dụng và trên 20 năm nên cần có quy định niên hạn để đảm bảo việc khai thác an toàn.

Sở GTVT cũng kiến nghị sớm có quy định cụ thể việc tổ chức quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng đường sông; hướng dẫn, quy định quy trình cấp phù hiệu cho tàu, ghe chở khách theo tuyến cố định, tuyến chạy thử, vận tải khách du lịch...

MINH PHONG