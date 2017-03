Kiến nghị tháo dỡ phần XD sai phép

Dự án cao ốc Đảo Kim Cương gồm 6 lô chung cư quy mô 16 - 25 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An đã cố tình xây lố thêm 1-2 tầng ở mỗi lô với tổng diện tích xây dựng trái phép gần 2.900m2.



Do đó, ngày 19-4-2012 UBND TP đã ra quyết định xử phạt vi phạm, đồng thời Sở xây dựng TP.HCM đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ, UBND Q.2 chỉ đạo tháo dỡ trong vòng 10 ngày trừ trường hợp được Bộ xây dựng cho phép điều chỉnh thiết kế phù hợp với hiện trạng, đảm bảo sự an toàn và các chỉ tiêu quy hoạch.



Tuy nhiên đến nay đã hơn 30 ngày, Bộ Xây dựng vẫn chưa có ý kiến về việc cho chủ đầu tư điều chỉnh lại thiết kế công trình trên và chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành tự tháo dỡ, nên Sở xây dựng TP.HCM phải đề xuất như trên.



Theo D.NGỌC HÀ – SƠN LÂM (TTO)