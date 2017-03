Kiến nghị xử hình sự đối với hành vi chiếu tia laser vào máy bay

Cụ thể, bổ sung vào trong thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 09/2013 của Bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, VKSND Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ động cơ, mục đích đối tượng thực hiện các vụ chiếu laser vào máy bay, xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, từ tháng 2-2016 đến nay đã có ít nhất sáu vụ chiếu tia laser vào tàu bay.

Ông Nguyễn Đắc Tuấn, Phó Chánh văn phòng thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, cho biết việc chiếu tia laser vào tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh như các vụ việc nêu trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay.

Đặc biệt, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.