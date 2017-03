Kiên quyết đưa người làng Vân vào bờ

Tin mới nhận Ngày 30-9, người dân tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiếp tục bao vây công trường xây dựng khu nhà ở cho người dân làng Vân. Trước đó, chiều 29-9, cuộc đối thoại giữa chính quyền và nhân dân nơi đây đã không thu được kết quả (Pháp Luật TP.HCM ngày 30-9). Ngay từ sáng sớm, hơn 100 người ở tổ 14 đã kéo đến bao vây, nằm ngồi vật vạ tại công trường để ngăn cản công nhân thi công. UBND quận Liên Chiểu đã điều động hàng chục chiến sĩ công an, bộ đội, dân phòng… đến hiện trường nhưng vẫn không vãn hồi được trật tự. Có mặt tại hiện trường, ông Hà Nguyên Hào, Giám đốc BV Da liễu Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định người dân làng Vân đã hoàn toàn hết bệnh phong và không thể lây bệnh cho người khác. Tuy nhiên, người dân tổ 14 vẫn tiếp tục cho rằng người làng Vân vào sẽ gây tai tiếng cho khu dân cư, ảnh hưởng đến tương lai con cháu và tác động xấu đến việc làm ăn của họ (hàng quán sẽ chẳng có người vào ăn uống, đất đai bán chẳng ai mua...). Đầu giờ chiều cùng ngày, sau một cuộc họp kéo dài suốt buổi trưa, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục xây dựng. Một lần nữa, người dân lại đến bao vây và cản trở. Lần này, khoảng 100 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, quận Liên Chiểu cùng các lực lượng khác đã giải tán thành công đám đông. Công trường được rào chắn và tiếp tục triển khai xây dựng. Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cho hay có hai phụ nữ quá khích đã bị lập biên bản xử lý. Chiều cùng ngày, bà Võ Thị Phụng (tổ 14) trong khi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã bị đưa về trụ sở công an phường.