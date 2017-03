Kiện ra tòa vì... hai con gà đá nhau

Theo HUỲNH MINH KHÁNH (TTO)



Cả ba người cùng cư trú tại tổ 33, ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.Chị Mãi và bà Mười là dì cháu ruột, ở cùng xóm và liền kề nhau. Khoảng 7 năm trước, gia đình hai bên có tranh chấp thừa kế về đất đai. Từ đó gia đình hai bên xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.Đến ngày 25-1-2012, con gà trống của ông Tánh, bà Mười qua nhà của chị Mãi rồi đá nhau với gà của chị Mãi. Chị Mãi thấy hai con gà đá nhau nên can ngăn và đuổi gà của ông Tánh, bà Mười về. Lúc đó ông Tánh dùng lời lẽ thô tục xúc phạm chị Mãi. Hai bên nói qua lại rồi chị Mãi thách thức ông Tánh.Liền lúc đó, vợ chồng ông Tánh chạy qua nhà chị Mãi cầm một khúc gỗ đánh vào mặt chị Mãi nhưng chị dùng tay đỡ nên bị trúng vào vùng trán và mí mắt. Bà Mười cũng đá chị Mãi nhưng không trúng. Chị Mãi kêu cứu và được hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Bè cấp cứu.Chị Mãi đã nộp đơn kiện tại Công an xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè và công an ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của ông Tánh. Sau đó, Công an xã Hòa Khánh tổ chức hòa giải vụ việc nhưng không thành nên chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Cái Bè để giải quyết theo quy định của pháp luật.Chị Mãi yêu cầu ông Tánh, bà Mười bồi thường tiền thuốc, tiền xe đi khám chữa bệnh, tiền thu nhập bị mất tổng cộng là 7.253.000 đồng.Tại tòa, sau khi xem xét các toa thuốc và các khoản chi phí hợp lý, HĐXX đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Mãi, buộc ông Tánh phải bồi thường cho chị Mãi 2.453.000 đồng. Bà Mười không phải chịu trách nhiệm bồi thường vì không gây thương tích cho chị Mãi.