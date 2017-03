'Kiệt pê đê' và đường dây ma túy liên tỉnh sa lưới

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP HCM vừa tóm gọn 16 tên trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Phòng vào TP HCM do Nguyễn Viết Huỳnh (35 tuổi) và Trần Hùng Kiệt (Kiệt pê đê, 30 tuổi) cầm đầu. Qua khám xét các nơi ở của nhóm này, lực lượng công an thu giữ 6kg ma túy đá và hơn 3.700 viên ma túy tổng hợp.