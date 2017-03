'Kiều nữ Hải Dương' bị triệu tập vì làm bạn tình bất tỉnh

Ngày 8/6, đại diện Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết lúc 6h sáng cùng ngày nhận được tin báo về trường hợp ông Tuấn Anh (44 tuổi, ngụ Ninh Hòa, Khánh Hòa), một tài xế taxi, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Khoảng 12h, khi tỉnh, ông Tuấn Anh được mời về Công an TP Đà Lạt để làm rõ sự việc.



"Kiều nữ Hải Dương" tại cơ quan chức năng.

Đêm đó 2 người có “quan hệ” tự nguyện. Rạng sáng 8/6, bà Ngọc đưa cho ông Tuấn Anh 4 viên thuốc giảm stress. Ông đã uống kèm với 2 viên chống cảm cúm, sau khi uống thuốc thì có biểu hiện choáng sau đó bất tỉnh. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên khách sạn đã đưa ông Tuấn Anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.Qua lời khai ban đầu của ông Tuấn Anh, ngày 7/6, ông lái xe hợp đồng đưa bà Phạm Thị Thanh Ngọc (Kiều nữ Hải Dương) từ thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thăm mộ người thân. Khoảng 14h cùng ngày, bà Ngọc hợp đồng tiếp đưa qua Đà Lạt du lịch. Đến khoảng 19h, hai người lấy phòng lưu trú tại một khách sạn gần hồ Xuân Hương.

Chiều cùng ngày, "Kiều nữ Hải Dương" cũng được mời đến Công an TP Đà Lạt để làm rõ vụ việc. Bước đầu bà Ngọc thừa nhận có “quan hệ” với ông Tuấn Anh nhiều lần.

Do kiều nữ mang quốc tịch nước ngoài nên Công an TP Đà Lạt đã chuyển vụ việc sang Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý vụ việc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

