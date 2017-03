Kinh tế tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả tích cực

Đánh giá chung về tình hình kinh tế-xã hội tám tháng đầu năm 2015, Bộ KH&ĐT khẳng định mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng về tổng thể, đất nước đã kiểm soát tốt kinh tế vĩ mô, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt nhiều kết quả tích cực. Tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định; tỉ giá được điều chỉnh linh hoạt. Đảm bảo được tiến độ thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ. Tỉ lệ nhập siêu tám tháng đầu năm vẫn ở mức kiểm soát. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày 31-8 và 1-9.

HP