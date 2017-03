Kịp thời cứu 29 ngư dân gặp nạn

Đây là những ngư dân trên tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đồng (xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Một ngày trước, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 96 hải lý, tàu cá trên bị hỏng hộp số. Các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng không được, tàu phải thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết trên biển xấu. Sau khi nhận thông tin khẩn cấp của họ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển điều động tàu 6007 ra khơi.

Còn tại Nghệ An, tối 20-11 tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 18 thuyền viên trên tàu cá NA 93362 TS về đến đất liền an toàn. Sáng cùng ngày, tàu này khi đang đánh cá cách bờ biển Nghệ An khoảng 12 hải lý thì bị hỏng máy không thể khắc phục nên đã phát tín hiệu cầu cứu.