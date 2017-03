Kỳ họp 11 QH khóa XIII: Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn

Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người là 3.200-3.500 USD Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng GDP năm 2015 đạt khoảng 6,68%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, cao hơn số đã báo cáo Quốc hội (khoảng 6,5%) và cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tiếp tục tăng lên; GDP năm 2015 đạt 193,4 tỉ USD, bình quân đầu người khoảng 2.109 USD. Trong khi đó, bình quân cả năm 2015, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0,63% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Lạm phát cơ bản tăng 2,05% so với năm trước. Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt 6,5%-7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD. Bội chi NSNN còn khoảng 4% GDP. ___________________________________ NSNN hiện nay đang tạo ra áp lực lớn trong điều hành tài chính, khi thu không đủ cho chi thường xuyên và trả nợ. Trong đó nguyên nhân từ việc kỷ luật sử dụng ngân sách chưa nghiêm, số quyết toán chi thường xuyên thường cao hơn dự toán. Do đó, tới đây để lành mạnh hóa NSNN thì cần tái cơ cấu để giảm chi thường xuyên mà không ảnh hưởng đến đời sống; đó là tinh giản biên chế, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp công ích, trả lại cho thị trường, giảm bộ máy công chức. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về thu chi ngân sách, tự chủ ngân sách. Ông BÙI ĐỨC THỤ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội