Kỷ luật cán bộ lập biên bản khống để trả hàng lậu

Tháng 4-2013, Công an tỉnh Bình Thuận dừng xe tải 43B-010.86 để kiểm tra và phát hiện sai phạm. Cùng ngày, Đội QLTT số 7 lập biên bản khám xe, phát hiện xe chở 1.800 lọ thuốc Klocedim, 70.500 cái kim may công nghiệp, 5.000 cái chân vịt máy may công nghiệp, 141 bộ quần áo nữ do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 250 triệu đồng. Căn cứ vào đề xuất của Đội QLTT số 7, chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận xử phạt tài xế 15 triệu đồng. sau đó Đội QLTT số 7 đã “lập biên bản khống, ghi lùi thời gian để trả lại lô hàng 1.800 lọ thuốc Klocedime nhưng không có báo cáo và ý kiến đồng ý của chi cục trưởng theo quy định.

Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra và công an xác định vụ sai phạm chưa đến mức xử lý hình sự, đề nghị Sở Công Thương kiểm điểm, xử lý các cá nhân vi phạm.

Cụ thể đã ra quyết định cảnh cáo ông Phạm Hoàng Lâm, nguyên quyền Đội trưởng Đội QLTT số 7 và khiển trách đối với hai cán bộ QLTT Nguyễn Thanh Khoa và Nguyễn Hải Phú. Sở Công Thương cũng kỷ luật khiển trách đối với ông Phan Đình Nghiệm, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, vì không tham mưu áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu hàng hóa nhập lậu.

PHƯƠNG NAM