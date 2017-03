Kỷ luật cán bộ y tế “quên” tiêm vaccine cho trẻ

Theo Sở Y tế tỉnh, Trạm Y tế xã Lộc Tân (huyện Hậu Lộc) và khoa Sản BV Đa khoa huyện Hậu Lộc đủ điều kiện về an toàn tiêm chủng theo quy định. Tuy nhiên, tại xã Lộc Tân, năm 2013 và ba tháng đầu năm 2014 có 80 trẻ sinh ra chỉ có 31 cháu được tiêm vaccine viêm gan B, số còn lại không được tiêm đúng quy định. Sở Y tế tỉnh khiển trách, cắt các danh hiệu thi đua năm 2014 đối với ông Trần Bùi Hưng, Trưởng trạm Y tế xã Lộc Tân, do không làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, tiêm phòng vaccine tại địa phương; chuyển công việc đối với bà Nguyễn Thị Hương, cán bộ chuyên trách tiêm chủng xã Lộc Tân, do chưa làm tốt công tác tham mưu, tư vấn, tuyên truyền cho người dân về tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ.

ĐẶNG TRUNG