Kỳ nghỉ 2/9: Gần 200 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30/8-2/9), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 86 vụ tai nạn giao thông làm 114 người tử vong. Nghiêm trọng nhất là vụ xe khách lao xuống vực tại Lào Cai làm 12 người chết, 41 người bị thương.Trên tuyến Quốc lộ 5, khoảng 7 giờ sáng nay (2/9/2014), tại địa phận xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách biển số 53S-5326 chạy chiều Hải Phòng-Hà Nội lao qua dải phân cách đâm vào xe 7 chỗ chạy ngược chiều. Hậu quả, 3 người trên xe 7 chỗ chết và 1 người bị thương.Theo công an huyện Mỹ Hào, xe khách 53S-5326 của hãng An Huy chạy theo chiều Hải Phòng-Hà Nội với tốc độ cao. Khi đến Km 25, tại địa phận xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên gặp xe chở bê tông tươi lùi từ trạm cân ra đường 5, lái xe khách không phanh kịp, đánh lái tránh xe chở bê tông tươi nên đã lao qua dải phân cách, rồi đâm vào ngang sườn bên xe 7 chỗ biển số 80A-01259 làm xe 7 chỗ lộn 3 vòng.Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, các lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 109 xe ô tô, 4.080 xe mô tô, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng./.