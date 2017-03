Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nêu rõ: Suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.

Phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cuộc vận động này nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho hay: Trong năm tới, MTTQ sẽ cân nhắc phát động phong trào “ba không” đối với nông dân: không trồng và bán rau quả, củ không an toàn thực phẩm; không nuôi và bán gia súc, gia cầm, thủy hải sản không an toàn thực phẩm; không làm ngơ khi biết người cùng thôn, xóm nuôi trồng và bán sản phẩm không an toàn.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khai mạc “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” tại Làng văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy, trở thành một giá trị văn hóa của dân tộc; cùng với các giá trị văn hóa dân tộc khác đã trở thành sức mạnh to lớn, ý chí tự lực, tự cường tạo nên vẻ đẹp và bản lĩnh con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là di sản văn hóa vô cùng quý báu được các thế hệ tiếp nối nhau trao truyền, gìn giữ và phát huy”.