“Kỹ sư” lừa người bán vé số dạo

Theo cáo trạng, do muốn có tiền tiêu xài, Lưu đã mua nhiều loại vé số khác nhau sau đó dùng lưỡi lam cạo, cắt dán để thành vé số trúng rồi đem đi lừa người bán vé số dạo. Lưu giới thiệu mình là “ kỹ sư xây dựng” vờ dò số của người bán vé số dạo là chị Nguyễn Thị Hồng Đức (trú thị trấn Sịa, Quảng Điền) rồi nói mình trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng và ngỏ ý muốn bán lại vé số trúng này cho chị Đức. Do không đủ tiền nên chị Đức dẫn Lưu đến đại lý vé số của ông Nguyễn Đức Thoàng ở thị trấn Sịa để đổi. Thấy khả nghi, ông Thoàng kiểm tra kỹ tờ vé, phát hiện vé số giả trúng thưởng nên tìm cách giữ chân Lưu và báo công an đến bắt giữ.

Tại tòa, Lưu khai nhận với chiêu thức trên Lưu đã lừa 18 người bán vé số dạo, chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

VIẾT LONG