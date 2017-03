Ký thay tên trong đơn khởi kiện là sai luật

Theo hồ sơ, tháng 5, ông C. (ngụ Đài Loan, Trung Quốc) nộp đơn khởi kiện hai bà X. và T. để đòi lại số tiền đặt cọc thuê nhà trên đường Hoàng Sa, phường Đa Kao (quận 1). Sau khi thụ lý, tòa thấy chữ ký của ông C. trong đơn khởi kiện là do người khác ký thay trong khi theo luật, cá nhân có thể tự mình hay nhờ người khác làm đơn khởi kiện nhưng phải tự ký tên hoặc tự điểm chỉ ở phần cuối đơn.

Vì thế, tòa đã thông báo cho phía ông C. làm lại đơn khởi kiện trong vòng 10 ngày. Khi thời hạn trên đã hết, phía ông C. vẫn không sửa chữa, bổ sung đơn khởi kiện cho tòa theo đúng luật định nên tòa phải đình chỉ vụ án.

H.YẾN