Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM chậm tiến độ

Theo đó, trên cả nước, một số dự án nhà ở sinh viên còn chậm so với yêu cầu như: KTX tập trung tại ĐH Quốc gia TP.HCM, KTX Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội, KTX ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Ngoại thương Hà Nội, KTX cụm trường tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp; KTX cụm trường TP Long Xuyên và KTX ĐH An Giang tỉnh An Giang...

Trong hơn 250 khối nhà ở sinh viên được khởi công, cho đến nay đã có trên 150 khối nhà được hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 125.000 sinh viên. Dự kiến cuối năm nay sẽ có thêm 100 khối nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, đa số là các khối từ chín tầng trở lên, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 220.000 sinh viên.

HOÀNG VÂN