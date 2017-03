Kỳ vọng của Bí thư Đinh La Thăng đối với công an TP.HCM

Sáng 28-2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm, làm việc với Công an quận 1, TP.HCM. Buổi làm việc còn có mặt của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM.



Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khen thưởng, khích lệ tinh thần Công an quận 1. Băng tội phạm ma túy lận súng đi đường



Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1, đã báo cáo thành tích mà các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Nghé vừa triệt phá được.



Vào khoảng 21 giờ đêm 23-2, hai trinh sát đặc nhiệm hình sự của đội cảnh sát hình sự gồm: Nguyễn Hữu Hoàng Minh, Nguyễn Quang Tuyến và hai cán bộ Công an phường Bến Nghé là Trương Thế Đông và Nguyễn Văn Hòa thực hiện công tác tuần tra kiểm soát. Khi tổ công tác đến giao lộ Tôn Đức Thắng -Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1, đã phát hiện có ba đối tượng lưu thông trên ba xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành chặn dừng xe để thực hiện kiểm tra hành chính.

Khi khám xét người các đối tượng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Tường Khanh (33 tuổi, ngụ quận 2) có một khẩu súng ru-lô cùng năm viên đạn giắt ở thắt lưng quần. Ngay lập tức Khanh cùng hai người đi cùng bị đưa về trụ sở để làm việc.

Đây là những đối tượng giang hồ có kinh nghiệm, nên rất quanh co ngoan cố và không chịu khai báo về việc làm của mình.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh một ngày một đêm, đến đêm 24-2, Khanh mới thừa nhận khẩu súng mà Khanh cất giấu trong người là của Đỗ Hồng Châu (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đưa cho Khanh.

Theo lời khai của các đối tượng, vào đêm 23-2, Khanh cùng năm người khác trong đó có Châu chạy xe máy qua khu vực quận 4 để mua ma túy. Trên đường về thì Khanh và hai đối tượng bị bắt, còn Châu và hai người đi cùng chạy thoát.

Tiến hành truy xét nóng, ngay trong đêm 24-2, Công an quận 1 bắt, khám xét nơi ở của Châu tại phường Thạnh Xuân, quận 12 đã thu giữ được một “kho” vũ khí và hung khí gồm: một quả lựu đạn; một khẩu súng P64; một băng tiếp đạn P16 chứa đầy đạn; một dao bấm; một cân tiểu ly; một số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp; một hộp nhựa đường kính 20 cm, cao 30 cm chứa tinh bột màu trắng; một bịch chứa chất bột màu trắng….

Tình hình tội phạm ở TP.HCM phải giảm

Sau khi lắng nghe và ghi nhận thành tích của Công an quận 1, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tặng hoa và quà cho tập thể Công an quận 1 và đội cảnh sát hình sự của quận nói riêng, nhằm ghi nhận, động viên và khích lệ.



Ông Đinh La Thăng trao hoa và quà cho cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự Công an quận 1

Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé đã bắt giữ được nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và sản xuất ma túy như trên.

Bí thư Thăng phấn khởi nhấn mạnh: “Vụ việc này đã cho thấy quyết tâm của Công an TP.HCM nói chung và Công an quận 1 nói riêng trong công tác phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để giữ bình yên cho thành phố”.

Ông Thăng trao đổi với lãnh đạo Công an TP.HCM nói chung và Công an quận 1 nói riêng: “Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng của tập thể cán bộ Công an quận 1. Tôi mong rằng Công an TP.HCM qua vụ việc này tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn và nhân điển hình của Công an quận 1 để mang lại hình ảnh khác của thành phố trong con mắt người dân cũng như bạn bè du khách, là thành phố đáng sống, bình yên, nghĩa tình”.



Nhiệt liệt biểu dương tinh thần Công an TP.HCM, bí thư Thành ủy đề nghị công an thành phố quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tội phạm.

Ông Thăng cũng đề nghị Công an TP.HCM có chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm và tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, để tình hình tội phạm ở TP.HCM giảm ở mức thấp nhất.

Qua tuần tra, kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, nâng cao sự tin yêu của nhân dân với lực lượng Công an TP.HCM. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tin tưởng rằng, chắc chắn sau 3 tháng, Công an TP sẽ góp phần làm giảm tình hình tội phạm.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thăng cũng động viên, gửi gắm các cơ quan báo chí tuyên truyền chú trọng hơn nữa đến công tác nêu gương người tốt việc tốt của các bộ chiến sĩ trong ngành công an. Đồng thời phải phê phán những cá nhân, tập thể chưa quyết liệt trong công tác này.