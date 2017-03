‘Là lãnh đạo phải chú ý chuyện nhạy cảm’

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cũng cho hay: Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được điều động về làm phó giám đốc và quy hoạch lên giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An. Sắp tới sẽ công bố, điều động ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, ra làm bí thư Huyện ủy Yên Thành, thay ông Hiếu. Việc UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 là đúng quy trình và ngày 25-2, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức phó giám đốc Sở là đúng thành phần tham dự không sai.

Sơ suất là thấy tấm biển phản cảm mà không ý kiến gì

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An Trần Công Dương, báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho thấy việc tổ chức đêm liên hoan giao lưu chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu là do bạn bè ông Hiếu đứng ra tổ chức chứ Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An không liên quan. Kinh phí tổ chức liên hoan, giao lưu là do bạn bè ông Hiếu. Sơ suất là giám đốc Sở, phó giám đốc Sở và ông Hiếu có mặt tại buổi liên hoan có treo tấm biển lớn “Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An/ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đêm giao lưu chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An” nhưng lại không có ý kiến gì. Phía nhà khách Nghệ An lại để nhân viên tự tiện in, treo tấm biển lớn như thế.