Lại cháy hàng chục ha rừng thông hơn 20 năm tuổi

Lúc 13g chiều, ngọn lửa lớn bắt đầu bốc lên từ rừng thông dưới chân núi Hủng Vàng (thuộc xóm 7, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn). Do thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, kèm gió Lào thổi mạnh khiến lửa lan cháy dữ dội từ rừng thông núi Hủng Vàng rồi lan sang rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Cùng thời điểm trên, xảy ra vụ cháy rừng từ xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành) lan sang khu vực rừng Eo Ván, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.



Hiện trường vụ cháy rừng thông trên núi Hủng Vàng (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) chiều 10-6

Đến tối, lực lượng Trường Quân sự Quân khu 4 cùng Hạt kiểm lâm huyện Nam Đàn, lực lượng trung đội mạnh xã Nam Xuân và hàng ngàn người dân đã khống chế được vụ cháy ở núi Hủng Vàng. Tuy nhiên, lửa đã lan qua đỉnh núi, cháy sang phần rừng huyện Nghi Lộc. Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã Thượng Sơn đã huy động các lực lượng cơ động, dân quân tự vệ và nhân dân có mặt kịp thời tại hiện trường và phối hợp với lực lượng xã Mỹ Thành để dập được vụ cháy.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra gần 20 vụ cháy rừng liên tiếp, thiêu rụ hơn 200 ha rừng. Trong đó, riêng huyện Nam Đàn đã xảy ra tới 8 vụ cháy. Thế nhưng đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cùng cơ quan công an vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng này.

ĐẮC LAM