Lại đào bới tìm cây xáo tam phân ở Phú Yên

(PL)- Tối 3-1, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận hiện mỗi ngày có cả trăm người mang theo dụng cụ kéo đến đào bới, lục tung các khu vực đồi núi tại các xã An Lĩnh, An Hiệp, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) để tìm cây xáo tam phân (nhiều người gọi là “thần dược” chữa được bệnh ung thư).

Do lượng người khai thác đông nên chỉ trong mấy ngày qua cây xáo tam phân ở những khu vực này đã cạn kiệt. Trước tình trạng khai thác ồ ạt này, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn tình trạng khai thác cây xáo tam phân gây sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường, tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong những ngày cuối năm 2012, hàng trăm người đã ồ ạt tìm kiếm, khai thác cây xáo tam phân tại núi Gò Đá (thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên) gây náo loạn khu vực này. TẤN LỘC