Lại động đất mạnh ở thủy điện Sông Tranh 2

Nhà tôi cách thủy điện Sông Tranh 2 hơn 11 km mà vẫn rung bần bật như muốn sập” - ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết.

Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 cho hay cường độ trận động đất này không dưới 3 độ Richter. Các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại nhà máy thủy điện đều cảm nhận được rung chấn. “Hiện mực nước trong lòng hồ xấp xỉ mực nước chết (cao trình 140 m). Nhà máy vẫn vận hành liên tục hai tổ máy để xả nước về hạ du theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam” - ban quản lý thông tin.

Theo thống kê, hiện có trên 1.600 căn nhà và 17 công trình công cộng ở huyện Bắc Trà My bị hư hỏng do động đất. Chính quyền Bắc Trà My đã phải cấp mỗi khẩu 30 kg gạo và 100.000 đồng cho toàn bộ 2.357 khẩu thuộc diện tái định cư nằm trong dự án xây dựng thủy điện Sông Tranh 2. Đến hết ngày 24-12, huyện Bắc Trà My cũng đã cấp xong gần 2,5 tỉ đồng hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các hộ dân bị thiệt hại.

LÊ PHI