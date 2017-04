Lái máy kéo gây tai nạn trên rẫy, tội gì?

Máy kéo đi rẫy có phải là tham gia giao thông? Có ý kiến cho rằng trong vụ án này cơ quan tố tụng huyện M’Đrắk, Đắk Lắk áp dụng tội danh đối với bị cáo Dương Xuân Thi (con ông Dương Văn Thực) chưa chuẩn. Bởi lẽ xe máy kéo di chuyển trên đường rẫy, đường rừng thì không phải là đang tham gia giao thông. Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2013 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, VKSND Tối cao và TAND Tối cao (hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX BLHS về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông) hướng dẫn khá rõ thế nào là phương tiện không tham gia giao thông. Theo đó, trường hợp phương tiện giao thông đường bộ di chuyển, hoạt động nhưng không tham gia giao thông đường bộ (như di chuyển, hoạt động trong trường học, công trường đang thi công hoặc đang khai thác) mà gây tai nạn thì người điều khiển phương tiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Khi đó, người điều khiển sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng khác nếu thỏa mãn dấu hiệu của tội phạm đó như tội vô ý làm chết người, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính hoặc tội vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn ở những nơi đông người.