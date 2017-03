Lại nhồi nhét khách, tăng giá vé vào tết

Mùng 7 tết Bính Thân (tức ngày 14-2), người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh ùn ùn bắt xe, tàu ra Bắc vào Nam, trở lại công việc. Tuy nhiên, nhiều nhà xe giường nằm thông báo đã hết vé.

Trước tình hình trên, các tuyến xe ở huyện Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên... (Nghệ An) đột ngột tăng giá vé từ 180.000 đồng/người lên gần 300.000 đồng/người và nhồi nhét khách. Trong đó, xe khách biển số 37B-006.01 chỉ được phép chở 43 người nhưng chủ xe ở Nghệ An vẫn nhồi nhét tới 60 người, quá 17 người. Xe khách biển số 37B-006.01 do tài xế Nguyễn Tất Thân (36 tuổi) điều khiển, chạy từ Nghệ An vào đến Quảng Bình đã chạy quá tốc độ quy định 82 km/giờ (vượt mức cho phép 12 km/giờ) nhồi quá 17 hành khách.

Tương tự, ở Đắk Lắk, xe giường nằm mang biển số 47B-012.10 của nhà xe Bảy Ánh xuất bến lúc 18 giờ tối 13-2 từ bến xe Ea H’leo - Đắk Lắk đi Sài Gòn chỉ có 40 giường nhưng nhà xe cố tình nhồi nhét hơn 60 hành khách. Ngoài những hành khách nằm đúng giường của mình, hai đường luồng đi lại nhà xe nhồi nhét mỗi bên hơn 10 người ngồi sát sạt vào nhau.





Hành khách bị nhà xe Anh Phụng cho ngồi dọc hai đường luồng suốt đêm từ Đắk Lắk vào Sài Gòn. (Ảnh chụp tối 13-2 - CTV)

Nhiều hành khách bức xúc việc đã mua và đặt vé trước đó nhà xe đều thông báo còn ghế mà bây giờ lên lại bị nhồi nhét thì được lơ xe trả lời: “Tụi tui cũng chỉ làm thuê làm mướn, có ý kiến gì thì lên nói với chủ nhà xe chứ chúng tôi không biết”. Vì đã sắp xếp công việc nên nhiều hành khách đành phải chịu cảnh xe nhồi nhét để vào đến Sài Gòn.

Giá vé trên tuyến xe này ngày bình thường là 180.000 đồng/hành khách, tuy nhiên từ tối mùng 2 tết đến tối 13-2 nhà xe này lấy mỗi hành khách 400.000 đồng.

Không riêng gì nhà xe Bảy Ánh, nhà xe Anh Phụng có xe mang biển số 47B-002.34 chạy tuyến Ea H’leo - Đắk Lắk tối 13-2 cũng nhồi nhét khách quá số người quy định và thu giá vé mỗi hành khách 350.000 đồng nếu nằm trên giường, đối với hành khách ngồi nhà xe lấy giá 320.000 đồng (ngày bình thường chỉ 180.000 đồng/người).

Trước đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi chèn ép hành khách, đầu cơ tăng giá vé và cước vận tải trái quy định; yêu cầu các sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông của Sở kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi này. Tuy nhiên, có vẻ việc kiểm tra, kiểm soát còn chưa chặt chẽ nên vẫn còn nhiều nhà xe nhồi nhét khách và “chặt chém” khách với giá vé trên trời như các nhà xe này vẫn còn diễn ra như trên.