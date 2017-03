Lái ô tô, xe máy phải có “bằng lái con”?

Lãng phí lớn, đi ngược xu hướng chung! Hiện cả nước có trên 30 triệu giấy phép lái xe các loại, nếu ban hành trên 30 triệu phiếu kiểm soát sẽ gây tốn kém về thời gian, chi phí của Nhà nước và người dân. Những tốn kém được thể hiện là: + Về phía Nhà nước: Sẽ phải mất hàng chục tỉ đồng để thực hiện việc thiết kế mẫu, in ấn; đồng thời phải tăng thêm bộ máy nhân sự để thực hiện việc cấp và xử lý phiếu KSLX. + Về phía lái xe: Mất thời gian và xăng xe để đi lại xin phiếu KSLX. + Ngoài ra, việc ban hành phiếu KSLX dễ dẫn đến tiêu cực, hình thành cơ chế xin-cho. Nghiên cứu cũng cần phải đúng và trúng Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khoa học để ngăn chặn sự gia tăng của TNGT là điều hết sức cần thiết, rất đáng phải làm, nhất là trong bối cảnh hiện nay mỗi năm ở nước ta có đến 12.000 người chết vì TNGT. Tuy nhiên, đề xuất và nghiên cứu các giải pháp cũng là một hoạt động tiêu tốn thời gian và tiền bạc của Nhà nước, vì thế để tránh lãng phí đòi hỏi những đề xuất đó cũng phải trúng và đúng. Thế nhưng thực tế những năm qua vẫn có nhiều đề xuất không đúng, không trúng làm dư luận bức xúc như ô tô, xe máy lưu thông theo biển chẵn, biển lẻ; cấm đăng ký xe máy tại các quận nội thành… Điều tất yếu là những đề xuất trên cuối cùng đều không thể thực hiện được hoặc có thực hiện rồi cũng phải bãi bỏ. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất phiếu KSLX rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Tất cả văn bản, giấy tờ góp ý cho vấn đề trên rồi cũng sẽ yên vị… trong tủ. Giá như thời gian, công sức cho việc nghiên cứu những đề xuất chưa đúng, chưa trúng ấy dùng vào việc nghiên cứu những vấn đề thiết thực hơn như vì sao tay nghề lái xe kém, có phải do còn nhiều tiêu cực trong công tác đào tạo; phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, uống rượu bia có phải do xử lý chưa nghiêm hay do vấn nạn dấm dúi mãi lộ…? Nghiên cứu những vấn đề đó rồi đề ra giải pháp có lẽ sẽ tốt và góp phần nhiều hơn trong việc giảm thiểu TNGT. THÀNH VĂN