Lại phải tốn tiền sửa quốc lộ 91B

Ngày nào tôi cũng bốn bận đi về trên con đường này, riết cũng quen với cái cảnh chạy xe trên quốc lộ mà cứ như ở đường làng. Đường gì mà xe chạy lóc xóc, dập dềnh như xuồng đi trên sông gặp sóng. Mưa thì nước đọng lênh láng, đi xe máy là lãnh đủ nước dơ do xe hơi, xe tải chạy văng lên. Chị HÀ THỊ THANH THÚY, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ Hồi chưa có quốc lộ này thì ngày nào tôi cũng chịu cảnh ùn tắc, kẹt xe ở đường Cách Mạng Tháng Tám. Giờ thì đã hết kẹt xe nhưng đường xấu quá khiến lái xe nào cũng ngán. Vào ban đêm, chúng tôi càng phải cẩn thận với mấy cái ổ gà khi vừa thả dốc cầu Bà Bộ hay cầu Rạch Sát… Anh NGUYỄN VĂN GƯƠNG, tài xế xe tải chở hàng tuyến Sóc Trăng đi An Giang Đường gì mà sửa hoài, sửa tới đâu lại thấy càng gồ ghề, lượn sóng tới đó. Chỗ nào cũng vá, cũng dặm, chỗ thấp, chỗ cao. Ban ngày tui còn dám đi, chứ ban đêm chạy hơi nhanh một chút là đo đường ngay. Anh NGUYỄN HOÀI TÂM, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy Theo Ban quản lý dự án, hiện tuyến đường chỉ mới được nghiệm thu kỹ thuật. Đó là lý do Ban quản lý đã đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ tiếp nhận, quản lý và khai thác quốc lộ 91B nhưng công ty này chưa chấp thuận.