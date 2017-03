Lại ra tòa vì yêu nhầm trẻ con

Vừa qua, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Cường tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngay sau phiên xử, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án đang chờ xử phúc thẩm.

Quanh chuyện của Cường, các chuyên gia pháp luật cho rằng đây là vụ yêu nhầm trẻ em mà việc xử lý hình sự là quá nặng. Bởi về bản chất, hành vi phạm tội của bị cáo là do nhận thức kém, sự việc xảy ra 12 năm trước nên không còn nguy hiểm cho xã hội...

Yêu nhầm cô công nhân “18 tuổi”

Theo hồ sơ, đầu tháng 9-1998, Cường làm thuê cho một lò bánh mì tại thị trấn An Lạc (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sau đó, Cường nảy sinh tình cảm với cô C. đang làm công nhân may ở nhà trọ kế bên. Thấy cô gái phổng phao, cao lớn, sinh năm 1980 (theo giấy chứng minh), Cường không chút nghi ngờ rằng cô vẫn chưa đủ 18 tuổi...

Sau nhiều lần “quan hệ”, cuối năm 1998, Cường dẫn bạn gái về gia đình, bàn tính chuyện cưới xin. Tuy nhiên, dì của cô gái phản đối quyết liệt. Tiếp đó, bà làm đơn tố giác Cường với cơ quan chức năng vì đã yêu đương với đứa cháu mới 12 tuổi của mình. Bà còn bảo cái giấy chứng minh mà Cường nhìn thấy là của người khác chứ không phải của cháu bà.

Cường đã bị công an huyện mời đến làm việc rồi cho về. Cũng từ đó, Cường và cô gái bặt tin nhau. Cường đến tỉnh Bình Dương cưới vợ sinh con, mở lò làm bánh mì sinh sống qua ngày mà không hề biết đã bị công an khởi tố và phát lệnh truy nã. 12 năm sau, vào cuối tháng 4-2010, Cường bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Cường bật khóc nói rằng mình không cố tình phạm tội mà nghĩ C. đã trưởng thành và khi ấy hai người cũng thương nhau thực sự. Thế mà không ngờ kết thúc một tình yêu lại là việc bị cáo phải vướng vòng lao lý…

Xử sơ thẩm ngày 22-9, TAND TP.HCM nhận định dựa vào giấy khai sinh và lời khai của dì người bị hại đủ cơ sở kết luận người bị hại chưa đủ 13 tuổi. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Hành vi của Cường là nguy hiểm, thuộc trường hợp có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, Cường thành khẩn khai báo, nhân thân tốt nên tòa xử phạt bị cáo tám năm tù, mức án dưới khung hình phạt của khoản 4 Điều 112 BLHS (có mức án từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình)…

Không nên nặng tay!

Luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi vi phạm của Cường là do nhận thức pháp luật kém chứ không phải lỗi cố tình. Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng sau đó nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị can vì tình hình thay đổi, hành vi không còn nguy hiểm...

Luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang) cho biết thêm thực tế đã có nhiều vụ án tương tự và nhiều nơi đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị can như trường hợp của anh Thuận ở Tây Ninh... Theo luật sư Triết, nếu người phạm tội cố tình “yêu” trẻ em để thỏa mãn dục vọng, gây ra hậu quả như có con nhưng từ bỏ trách nhiệm thì phải xử lý nghiêm khắc. Còn nếu họ phạm tội do nhận thức pháp luật kém (như trường hợp của Cường), phạm tội do lạc hậu, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo hoặc họ đã tổ chức cưới hỏi, sống chung hạnh phúc, lương thiện, có con với nhau thì nên tha miễn cho họ để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

“Mong sớm về với vợ con...” Ngày 1-12, qua nhiều bước làm thủ tục theo diện người nhà vào thăm nuôi, chúng tôi gặp được Cường trong trại tạm giam Chí Hòa (TP.HCM). Bà Khích, mẹ của Cường, với vẻ mặt khắc khổ, nghèo khó, đi cùng chúng tôi bật khóc rưng rức. Cứ đều đặn một tháng hai lần, bà lại khăn gói nhờ con rể chở từ Bình Dương lên Chí Hòa thăm Cường. Lần nào ra về bà cũng nước mắt ngắn dài vì thương con. Khi gặp chúng tôi, Cường bảo bảy tháng qua trong nhà giam với mình đã như một bản án dài vô tận. Cường kể: “Sau ngày biệt tin với C., tôi chỉ làm thuê khắp nơi trong thành phố để mưu sinh và thường xuyên về nhà. Thậm chí năm 2001, tôi còn làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân tại Công an huyện Củ Chi chứ đâu có nghĩ mình bị truy nã...”. Với trình độ lớp 2, công việc tại lò bánh mì lại bấp bênh nên Cường đã nghèo lại hoàn nghèo. Năm 2002, Cường tổ chức đám cưới với một cô gái ở huyện Gò Công (Tiền Giang). Sau đó, hai vợ chồng có một thằng con trai kháu khỉnh. Gần đây, Cường dành dụm được một ít tiền rồi vay mượn thêm để mở một lò bánh mì nhỏ ở huyện Dĩ An (Bình Dương). Thế nhưng vừa khai trương được hai tháng thì bi kịch ập đến... “Lần nào gặp vợ con, tôi cũng tủi hổ vì lỗi lầm của mình từ hơn 10 năm trước. Coi như mình xui rủi nhưng thấy người thân buồn vì những lời gièm pha của hàng xóm, tôi rất xót xa. Tôi lúc nào cũng mong sớm được trở về làm lụng, chăm sóc mẹ con cổ…” - Cường tâm sự. Khi được hỏi về người bạn gái năm xưa, Cường bảo chưa một lần gặp lại, chỉ nghe người ta nói C. đã có chồng và hai con sống yên ổn ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Cường cũng rất mong được gặp C. để nhờ làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho mình nhưng không được vì không biết địa chỉ. Gửi vội bịch nylon có vài ổ bánh mì, ít dưa muối và vài thứ đồ dùng cá nhân vì hết giờ thăm nuôi, bà mẹ nhìn theo Cường dặn con ráng giữ sức khỏe. Hình ảnh của mẹ con Cường khiến tôi rưng rưng.

Những vụ cưới nhầm trẻ em được đình chỉ điều tra - Năm 1998, anh Ngô Minh Thuận (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) và cô N. cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn và sinh được hai đứa con. 10 năm sau (2008), khi vợ chồng ra tòa ly hôn, VKSND huyện phát hiện anh Thuận lấy cô N. lúc cô mới được gần 13 tuổi. Anh Thuận bị bắt, bị TAND tỉnh Tây Ninh phạt tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy án để làm rõ độ tuổi của người bị hại. Từ những bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia pháp lý và bạn đọc đã lên tiếng xót thương cho hoàn cảnh của anh Thuận cùng hai con nhỏ. Tất cả ý kiến đều cho rằng việc xử lý hình sự anh Thuận là quá nặng tay. Cả Phó Chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cũng nhận định nên áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thuận. Cuối năm 2008, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do cho anh. - VKSND huyện Krông Pa (Gia Lai) cũng vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Phạm Mạnh Kỳ về tội giao cấu với trẻ em. Trước đó, năm 2002, đích thân cha mẹ cô T. đến nhà Kỳ xin tổ chức đám cưới dù biết cô dâu chưa được 16 tuổi. Sau gần chín năm chung sống, có một con trai thì cô T. bỏ đi. Tháng 5-2010, cô T. đã yêu cầu cha mẹ làm đơn tố giác anh Kỳ. Anh Kỳ bị khởi tố. Tuy nhiên, sau đó anh được miễn truy cứu...

