Lại tái diễn cảnh kẹt xe, kẹt phà

Nhìn đâu cũng thấy người và xe

(PL)- Sáng 30-4, nhiều vụ kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trong nội thành và các cửa ngõ của TP. Tại nút giao thông Điện Biên Phủ-D1, hầu hết các xe đều cố vượt đèn đỏ, không nhường đường cho nhau khiến giao thông hết sức hỗn loạn. Đến 10 giờ 40, khi lực lượng CSGT có mặt tình hình mới ổn định trở lại.

Cảnh kẹt cứng tại Bến xe Miền Tây sáng 30-4.

Còn tại cửa ngõ từ TP về các tỉnh miền Tây, lượng xe gắn máy cũng bị dồn ứ trong chiều tối 29 và sáng 30-4. Thiếu tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết để đảm bảo giao thông cho tuyến quốc lộ 1A, Đội CSGT An Lạc phối hợp cùng Đội CSGT An Sương tăng cường lực lượng phân luồng tại ngã tư Gò Mây. Theo đó, các xe ôtô và gắn máy được phân luồng chạy từ quốc lộ 1A về Lê Trọng Tấn rồi bọc qua khu công nghiệp Tân Bình để ra ngã tư An Sương qua đường Trường Chinh và ngược lại. Nhờ đó, tình trạng kẹt xe không xảy ra tại khu vực này.

VĂN THUẬT