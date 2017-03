Lại thêm một xe tải gãy trục vì sụp hố

Theo ghi nhận, hố vừa bị sụp sâu 1 m, rộng khoảng 2 m2 (ảnh). Đây là hố đen thứ 30 xuất hiện tại TP.HCM từ ngày 15-7 đến nay.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở Giao thông Vận tải), cho biết nguyên nhân gây sụp hố do van đường ống cấp nước tại đây bị xì, kéo theo đất, cát phía dưới trôi đi tạo thành hàm ếch. “Hệ thống ống cấp nước này do Xí nghiệp Cấp nước Trung An quản lý nhưng đơn vị này cho biết không hề cử nhân viên đến mở van nước tại đây. Hiện chúng tôi và Xí nghiệp Cấp nước Trung An đang phối hợp tìm những người mở van nước để quy trách nhiệm. Riêng chủ chiếc xe bị nạn cho biết vì xe đã cũ nên chi phí sửa chữa khoảng 4 triệu đồng. Chúng tôi sẽ buộc người mở van gây xì nước hoàn trả chi phí này cho chủ xe” - ông Hưng cho biết.

Đến tối 26-10, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã cho móc đất khu vực này lên để xử lý các hàm ếch trước khi tái lập.

V.THUẬT