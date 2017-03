Lại trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 16-8, TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Anh Tú về tội đua xe trái phép.

Theo tòa, lời khai của các nhân chứng về đoạn đường đua và cái chết của bị hại Tài còn nhiều mâu thuẫn. Mặt khác, kết luận giám định pháp y của ban giám định kỹ thuật hình sự của công an tỉnh và công văn của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương về cơ chế hình thành vết thương ở trên đầu người bị hại cũng mâu thuẫn nhau. Vì thế chưa thể khẳng định được vết thương đó là do việc đua xe mà có thể do nguyên nhân khác gây nên.

Tòa nhận định những thiếu sót trên tòa án không thể bổ sung được mà phải trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp tiến hành.

Như vậy đã hơn một năm trôi qua nhưng vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ. Trước đó tòa đã trả hồ sơ một lần do nghi ngờ giấy phép lái xe của bị cáo là giả và hai lần hoãn xử do thiếu giám định viên, nhân chứng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ, tháng 11-2008, Tú cùng nhóm bạn tụ tập đứng chơi ở ngã ba Lầu Thiết (xã Chánh Phú Hòa). Gặp Nguyễn Thanh Tài đi ngang, Tú rủ Tài đua xe, nếu ai thắng sẽ được bao cà phê. Thỏa thuận xong, cả hai cùng đua và Tú là người thắng cuộc. Khi cả hai cùng giảm ga xe, quay ngược lại thì va quẹt vào nhau nên Tài không xử lý kịp, bị té ngã. Tài đã chết tại bệnh viện bốn ngày sau đó do chấn thương sọ não.

Phía gia đình Tài cho rằng nạn nhân bị đánh chết chứ không phải chết do ngã xe vì phần đỉnh đầu nạn nhân có một vết chém dài khoảng 4 cm. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận “có khả năng” nạn nhân bị té ngã lộn nhiều vòng làm đầu va đập mạnh vào cạnh góc cánh bửng xe máy của mình tạo nên vết thương trên đỉnh đầu.

SONG NGUYỄN