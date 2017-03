Lái xe cá thối yêu cầu CSGT xin lỗi

Yêu cầu lãnh đạo công an huyện này có hình thức kỷ luật tổ CSGT do có hành vi hành chính sai quy định, đồng thời thu hồi và hủy quyết định xử phạt đã ban hành.

Ông Mỹ là lái xe đã dừng xe gần 10 ngày làm gần ba tấn cá thối rữa khi bị CSGT huyện U Minh Thượng dừng xe kiểm tra.

Theo đơn, ông Mỹ xác định CSGT tên Đàm Minh Thái ra hiệu lệnh dừng xe không đúng quy định, ra hiệu lệnh dừng khi xe ở khoảng cách rất gần với CSGT nên xe ông buộc phải chạy lố qua 15 m so với nơi CSGT đứng. Ông cũng cho rằng việc dừng xe vào ban đêm nhưng tổ CSGT này không có đèn cảnh báo, không để xe mô tô (hoặc ô tô) để cảnh giới… là sai quy trình so với Thông tư 65/2012 của Bộ Công an. “Tôi không sai nên không ký vào biên bản với lỗi “không chấp hành hiệu lệnh” thì bị giữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe. Tôi đề nghị sang số cá trên xe qua xe khác thì không được chấp thuận, đề nghị lập biên bản hiện trường cũng không được giải quyết mà họ bỏ vào trụ sở, đóng cổng lại” - ông Mỹ nói thêm.

Hiện ông Nguyễn Văn Tho - chủ xe 68C-011.26 cũng đi thu thập các bằng chứng để xúc tiến việc khởi kiện, yêu cầu Công an huyện U Minh Thượng bồi thường toàn bộ số cá thiệt hại và chi phí phát sinh.

Việc xử lý vi phạm còn cứng nhắc, thiếu mềm dẻo; khi sự việc xảy ra chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết như không lập biên bản xe lấn chiếm lòng, lề đường, gây ô nhiễm môi trường; trong chỉ đạo, xử lý chưa quyết liệt, còn kéo dài… Đó là ý kiến của UBND huyện U Minh Thượng trong báo cáo gửi UBND tỉnh Kiên Giang ngày 4-3.

Báo cáo cũng khẳng định là tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh, không ký tên vào biên bản vi phạm hành chính, tự ý bỏ lại các giấy tờ mà công an không phải tạm giữ; tự ý đậu xe nhiều ngày dẫn đến hư hao về hàng hóa.

Theo người nhà của tài xế Mỹ, báo cáo của UBND huyện U Minh Thượng chỉ nói một chiều, không khách quan, không trung thực. Bởi vụ việc này xảy ra có một số người biết và làm chứng nhưng sau khi xác minh thì lại không thể hiện trong văn bản. Vì vậy cần phải có cuộc đối chứng đưa ra kết luận cuối cùng chứ không thể làm theo kiểu “một chiều” được.

M.PHONG - K.GIANG