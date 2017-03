Lái xe giấu bằng FC, chủ xe lãnh đủ

Các tuyến đường có lượng xe container lưu thông cao như quốc lộ 1, 13, xa lộ Hà Nội, liên tỉnh lộ 25B, Nguyễn Văn Linh… được đặc biệt chú ý.

TP.HCM: Xe container lưu thông bình thường

Theo Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, đến 14 giờ đội đã kiểm tra 15 xe, kết quả toàn bộ lái xe đều trình được bằng lái FC. Trên liên tỉnh lộ 25B lên xuống cảng Cát Lái, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện bốn trường hợp lái xe container không có bằng lái FC. “Các lái xe giải thích không biết quy định bắt buộc phải có bằng FC đã có hiệu lực. Còn chủ xe thì đổ cho lái xe nói dối đã có bằng FC nên họ mới giao xe” - Trung tá Phạm Văn Tuyến, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết số lái xe trên đều có bằng lái FC và họ đã đưa cho chủ xe xem để được lái. Nhưng khi bị kiểm tra bằng lái cùng các lỗi chở quá khổ, quá tải, họ “ém” luôn bằng FC để khỏi bị lực lượng CSGT giữ. Kết quả, chủ xe bị phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ xe 10 ngày, còn lái xe sau đó cầm bằng FC… qua lái cho chủ khác.

Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, thông tin: Trong ngày hôm qua, trên các tuyến đường do đội phụ trách chưa phát hiện trường hợp nào không có bằng FC. “Có thể chủ, lái xe biết CSGT bắt đầu xử phạt nghiêm nên họ chấp hành tốt. Nhưng khả năng vào khoảng gần sáng, khi xe container lưu thông nhiều, các lái chính có bằng FC đã lái cả ngày mệt mỏi sẽ giao cho lái phụ không bằng cầm vô lăng. Vì vậy, Đội CSGT An Lạc sẽ tuần tra, kiểm soát liên tục cả vào thời điểm trên” - Trung tá Ba cho biết.

Hầu hết số lái xe đều có bằng lái FC và họ đã đưa cho chủ xe xem để được lái. Trong ảnh : CSGT đang kiểm tra bằng lái. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, trong cả ngày 1-7, các xe container vẫn lưu thông bình thường trên đường. Bên trong các cảng, khu công nghiệp, khu chế xuất… không có hiện tượng ối đọng hàng hóa. “Điều này cho thấy thực tế không thiếu người lái xe có bằng FC như cùng kỳ năm trước!” - một cán bộ Sở GTVT nhận xét.

Nhiều địa phương còn chờ hướng dẫn

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay các địa phương đã cấp khoảng 28.000 giấy phép lái xe hạng FC. Như vậy, so với con số gần 26.000 ô tô đầu kéo, số giấy phép đã đạt mức khoảng 110% giấy phép/phương tiện. Do đó, việc xử phạt lái xe thiếu bằng FC đến thời điểm này là phù hợp.

Thượng tá Trần Sơn, Phó phòng Hướng dẫn luật và điều tra tai nạn giao thông, Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), cho biết: Cục đã yêu cầu các địa phương tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng Nghị định 33/2011, trong đó có quy định về bằng lái FC. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các địa phương dọc quốc lộ 5 (một trong những tuyến đường có mật độ xe container, ô tô đầu kéo cao) thì việc xử phạt lỗi thiếu bằng FC chưa được chú trọng. Trong đó, tại Hà Nội, lực lượng CSGT trên quốc lộ 5 cho biết chưa xử phạt được trường hợp thiếu bằng lái FC nào do đang chờ hướng dẫn của Phòng CSGT.

Trong khi đó, tại Hải Dương, Hưng Yên, lực lượng CSGT cho biết không mở chuyên đề về xử phạt lái xe thiếu bằng FC. Tại Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cũng thông tin chưa phát hiện trường hợp nào không có bằng lái FC.

Theo ghi nhận từ các trung tâm đăng kiểm, hôm qua có rất ít xe khách liên tỉnh chạy tuyến cố định trên 500 km, xe chở khách du lịch và xe container đến kiểm định. “Nếu có ba loại xe trên đến kiểm định, chúng tôi sẽ kiểm tra các xe có gắn hộp đen không, việc gắn có đúng quy trình kỹ thuật không để có khuyến cáo phù hợp” - ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-07V, nói.

NHÓM PHÓNG VIÊN