Lại xuất hiện nhà dân thấp hơn mặt đường

Nhiều năm qua, sau khi dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng) được thông xe tại đoạn qua phường Linh Đông, quận Thủ Đức, đến nay vẫn còn một số hộ dân có nền nhà thấp hơn 3m so với mặt đường Phạm Văn Đồng.

Dân bảo không biết cốt nền đường cao bao nhiêu

Những hộ dân chịu cảnh này đều cho biết khi tuyến đường Phạm Văn Đồng thi công, họ không biết gì về độ cao của mặt đường. Sau khi nhận được tiền bồi thường, họ tiến hành sửa sang nhà cửa, có nâng nền nhà lên nhưng vẫn không “thấm” gì so với mặt đường Phạm Văn Đồng hiện hữu.



Hộ bà Trần Thanh Hoa (60 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) có nhà thấp hơn mặt đường đến 3 m. Ảnh: LÊ THOA



Bà Trần Thanh Hoa (60 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), cho biết nhà bà thuộc diện quy hoạch dự án này, được đền bù năm 2010, sang năm 2011 thì bà quyết định sửa lại nhà. “Lúc đó do làm nhà lẹ quá nên không để ý mặt đường Phạm Văn Đồng sẽ được nâng cao bao nhiêu nên chỉ dám nâng nhà lên cao 1,5 m. Không ngờ vẫn còn thấp hơn mặt đường đến gần 3 m. Nhiều năm rồi chả làm ăn buôn bán được gì cả” - bà Hoa nói.

Không những thế, trong suốt thời gian qua, bà Hoa cùng gia đình phải sống trong nơm nớp lo nước ngập mỗi mùa mưa đến, trước nhà lúc nào cũng ướt át, đầy đất đỏ đổ từ trên xuống. “Những lúc mưa lớn, nước chảy xối xả xuống, kèm theo đất đá. Nhiều năm qua chúng tôi phải chắn gạch xung quanh miệng cống để nước đỡ tràn vào nhà” - bà Hoa than thở.



Bà Hoa cho biết bà phải dùng đá chắn quanh miệng cống để nước khỏi tràn ra. Ảnh: LÊ THOA



Bà Hoa phải làm các bậc thang từ trên mặt đường Phạm Văn Đồng xuống nhà. Ảnh: LÊ THOA

Đồng cảnh ngộ với hộ nhà bà Trần Thanh Hoa, gia đình bà Nguyễn Ngọc Tốt (52 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) kể: “Ngày trước, nhà tôi cao hơn mặt tiền đường đến tám tấc, sau khi nâng đường Phạm Văn Đồng, thì nhà trụt xuống. Chưa kể trong lúc thi công thì bao nhiêu đất đá chảy ào vô nhà, đến mức chúng tôi phải lấy xô múc đất như múc bột đổ ra ngoài. Bây giờ, mỗi lần mưa là nhà lại ngập, ngập đến mé giường. Ngập lâu quá nên nhà dần nứt tường, sụp lún. Bây giờ phải xây lại nhà mà không có tiền nên mới chỉ xây được nền nhà. Quả thực, mỗi lần nghe làm đường, dân vừa mừng lại vừa lo”.



Bà Nguyễn Ngọc Tốt (52 tuổi, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) rầu rĩ vì không có tiền để nâng nhà. Ảnh: LÊ THOA

Các hộ dân trên đều cho biết do điều kiện tài chính không cho phép nên dù muốn nâng nhà lên cũng không dám; cứ hễ nghe nâng đường là vừa mừng vừa lo.



Có trường hợp dẫn mốc cao độ không chính xác

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Nam Hải - Trường phòng quản lý đô thị quận Thủ Đức cho biết trong quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay là đường Phạm Văn Đồng), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đã phối hợp cùng UBND các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung thực hiện công tác bồi thường đã kết hợp thông tin đến người dân có nhà và đất bị ảnh hưởng và thông báo cao độ mặt đường Phạm Văn Đồng. Cụ thể là được nâng cao tối đa so với nền hiện trạng là +2,58 m, đặc biệt tại các vị trí kết nối đường hiện hữu như tại vị trí giao cắt đường Kha Vạn Cân thuộc địa bàn phường Linh Đông có bố trí siêu cao hoặc tại các vị trí đường dẫn vào cầu (như cầu Gò Dưa). Cao độ tại vị trí này có chỗ được nâng cao so với mặt nền hiện trạng trung bình là +3,60 m.

Do đó, hầu như tất cả hộ dân có nhà tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng đều nắm bắt được chiều cao nâng mặt đường so với hiện trạng tại vị trí đường Phạm Văn Đồng thi công ngang qua.

Ông Hải thừa nhận hiện nay sau khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành đưa vào sử dụng, còn tồn tại một số căn nhà (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh và Linh Đông) có cao độ nền tầng trệt thấp hơn mặt vỉa hè Phạm Văn Đồng.

Lý giải lý do vẫn còn một số hộ dân có nhà thấp hơn mặt đường, ông Hải cho biết chủ yếu là do người dân giữ lại hiện trạng cũ sau khi được bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp do người dân thuê đơn vị lập hồ sơ thiết kế xây dựng và dẫn mốc cao độ (tính toán từ mốc cao độ quốc gia) chưa được chính xác nên dẫn đến tình trạng sai lệch, không trùng khớp với cao độ tuyến đường Phạm Văn Đồng.