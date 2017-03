Làm bằng giả, lãnh án tù

các bị cáo còn lại gồm Lê Hùng Minh, Lê Trung Bình, Phan Hoàng Đoạt, Nguyễn Thanh Bình 6-12 tháng tù treo cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ, các bị cáo trên đã tham gia đường dây mua bán tiêu thụ bằng cấp giả mang tên Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ Quốc phòng… Trước đó, Công an tỉnh Long An đã phát hiện nhiều cán bộ cấp xã, thị trấn thuộc các huyện vùng sâu của tỉnh Long An mua và sử dụng hơn 100 bằng cấp giả nói trên (báo Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh) nên đã truy ra các bị cáo.

TÂM PHÚC