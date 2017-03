“Làm bậy” em họ, lãnh 12 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 19-6, Lâm đến nhà chị Phạm Thị H. (Lâm gọi chị H. bằng dì) mượn xe máy và rủ Hồ Thị C. (SN 2000, con gái chị H.) đi cùng. Sau đó, Lâm chở C. đến hầm khai thác đá ở khu vực hồ chứa nước Đá Đen để hiếp dâm. Ngày 20-6, chị H. tố cáo hành vi phạm tội của Lâm đến Công an huyện Vạn Ninh.

Tại phiên tòa, Lâm khai trước khi phạm tội đã được bạn bè cho uống một viên thuốc kích thích. Do phía bị hại bãi nại cũng như không yêu cầu bồi thường nên tòa đã tuyên phạt mức án trên.

HOÀNG VĂN