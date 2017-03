Làm chết người trộm chó, chưa rõ tội gì

Theo hồ sơ, trong lúc tuần tra, gần sáng 28-4-2008, Nguyễn Văn Hùng (chiến sĩ Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) nhận được lệnh phối hợp bắt người trộm chó. Hùng liền nhặt cây gậy bên đường để chuẩn bị chặn bắt…

Hầu tòa vì chiếc gậy

Lúc này, hai người trộm chó là Nguyễn Thế Đức và Cao Đăng Khoa chở nhau chạy qua. Khi được yêu cầu dừng lại, Đức vẫn không dừng, giữ nguyên tốc độ cao chạy trốn. Hùng vội ném gậy về phía hai người. Không may cây gậy trúng Đức làm Đức loạng choạng ngã xuống đường. Khoa văng ra khỏi xe chỉ bị xây xát nhẹ nên bỏ chạy thoát. Đức bị thương nặng nằm trên đường được lực lượng tuần tra đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng một ngày sau thì chết. Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân chết do chấn thương sọ não kín gây rãnh khớp xuất huyết nội sọ và chấn thương gián tiếp vòng cổ gây lệch khớp rò rỉ dịch não tủy do đầu tác động lên vật tày, lực tác động mạnh…

Trong vụ án này, điều đáng buồn khi Đức là giáo viên tại địa phương nhưng lại tổ chức đi bắt trộm chó. Còn Hùng bị truy tố về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ với mức án 2-7 năm tù.

Nhiều tình tiết chưa rõ

Vụ án đã nhiều lần bị TAND tỉnh Gia Lai trả hồ sơ để điều tra bổ sung và đến ngày 10-6 tiếp tục đưa ra xét xử. Tuy nhiên, cuối cùng một lần nữa HĐXX cũng phải trả hồ sơ để điều tra…

Theo HĐXX, vụ án có nhiều tình tiết chưa rõ. Cụ thể, theo kết luận giám định ngày 6-10-2008 của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an): “Tổn thương ngang đỉnh đầu (của nạn nhân) do vật tày có diện giới hạn tác động với lực rất mạnh qua mũ bảo hiểm, tại vùng có dính bám chất bẩn màu đen, không phù hợp với tổn thương tai nạn giao thông”. Viện cũng xác định: “Chất màu đen bám dính tại mặt trước đỉnh mũ bảo hiểm gửi giám định là cao su. Viện Khoa học hình sự không đủ điều kiện để xác định cao su của lốp trước hay lốp sau xe máy”. Sau đó, ngày 30-12-2008, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận thêm: “Tổn thương vùng ngang đỉnh đầu nạn nhân với các đặc điểm và tính chất được mô tả không thể do các bộ phận có cao su của xe máy (do chính nạn nhân điều khiển) gây ra”.

Từ những kết luận trên, khi xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX chưa thể làm rõ Hùng “ném” gậy làm nạn nhân ngã chết hay là dùng gậy “đập” nạn nhân, bởi theo các tình tiết cho thấy có một lực rất mạnh tác động từ mũ bảo hiểm xuống sọ não. Mặt khác cơ quan điều tra không thu thập được cây gậy do Hùng sử dụng nên chưa kết luận gì thêm.

Hơn nữa, khi chủ tọa phiên tòa hỏi “Nguyên nhân cái chết của Nguyễn Thế Đức là do chấn thương sọ não kín hay chấn thương gián tiếp vòng cổ” thì bác sĩ pháp y có mặt tại tòa nhấn mạnh: “Nếu hai chủ thể riêng biệt thì có thể so sánh. Trong trường hợp này không thể tách hai chủ thể ra riêng để kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyễn Thế Đức”.

Đến đây, HĐXX buộc phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì chưa làm rõ nạn nhân Đức chết do nguyên nhân trực tiếp là chấn thương sọ não hay nguyên nhân gián tiếp từ chấn thương vòng cổ gây lệch khớp rò rỉ dịch não tủy…

Làm rõ hành vi để xác định đúng tội Trường hợp này, tôi cho rằng phải làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì mới có thể xác định chính xác tội danh đối với bị cáo. Nếu nạn nhân chết do cây gậy chẳng may ném trúng thì bị cáo có dấu hiệu phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ vì bị cáo khi thi hành công vụ đã dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. Còn nếu có tình tiết thể hiện nạn nhân chết do bị đánh đập thì bị cáo có dấu hiệu phạm tội giết người. Từ những nội dung xuất hiện trong diễn biến phiên tòa, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung là đúng... Một kiểm sát viên VKSND TP.HCM

LÊ VĂN NHUNG