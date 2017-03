Làm công an giả, vào tù thật

Theo hồ sơ, Tân (mới hơn 17 tuổi) đã làm giả thẻ công an, tự giới thiệu mình là thanh tra viên đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà với ba gia đình muốn có con em vào làm việc trong ngành công an không phải qua thi tuyển. Để tạo lòng tin, ban đầu Tân bảo ba gia đình đưa con em đi khám sức khỏe, làm sơ yếu lý lịch. Sau đó, Tân “vẽ” với các gia đình là phải đưa các em đi tập huấn rồi dẫn các em đi xuống TP.HCM, Vũng Tàu… ngủ vài đêm trong khách sạn để chiếm đoạt hơn 16 triệu đồng.

H.MINH