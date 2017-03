Lâm Đồng thu hồi 170 dự án đầu tư chậm tiến độ

Trong tổng số 170 dự án, có 108 dự án đã có chủ trương, 62 dự án đã được thỏa thuận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổng vốn đăng ký của 170 dự án này là 29.345 tỉ đồng và tổng diện tích đất đã cấp là 25.881ha.



Nguyên nhân chính dẫn đến phải thu hồi 170 dự án phần lớn là do nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc triển khai không đúng tiến độ, không đúng với các nội dung đã được phê duyệt.



Lý giải vì sao có quá nhiều chủ đầu tư “treo dự án,” các cơ quan chức năng Lâm Đồng cho biết do năng lực chủ đầu tư yếu, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, cũng không loại trừ do không ít nhà đầu tư xí phần để sang nhượng hoặc do những rắc rối và chậm trễ trong giải quyết thủ tục đầu tư của các cơ quan công quyền…



Phần lớn các dự án bị thu hồi là những dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xã hội.



Việc thu hồi những dự án này là một động thái khá kiên quyết của tỉnh nhằm lập lại “kỷ cương” trong lĩnh vực thu hút đầu tư của Lâm Đồng.



Tuy nhiên nhiều vấn đề sau khi thu hồi như xử lý sao cho hiệu quả, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, tránh bỏ dự án “hoang”… vẫn là điều mà người dân đặc biệt quan tâm./.





Theo Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)