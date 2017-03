Làm giả giấy tờ để lừa đảo tiền tỷ của em vợ

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2012, vợ chồng Khiết có thỏa thuận bán cho vợ chồng bà Phạm Thị Nữ (em vợ Khiết) lô đất 204,8m2 ở tổ số 13 phường Hòa Hiệp Nam với giá 1 tỷ đồng.





Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Khiết (người ngồi, mặc áo đen)

Do giấy tờ của lô đất này đã được thế chấp tại ngân hàng TMCP - Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với số tiền 700 triệu đồng (từ cuối năm 2011) nên Khiết đã “thiết kế” một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả, giao cho vợ chồng bà Nữ. Khi bà Nữ đưa các loại giấy tờ nói trên đi giao dịch mới phát hiện ra giả mạo nên yêu cầu ông Khiết phải hoàn trả tiền. Do ông Khiết cứ chây ì, không chịu thực hiện nên bà Nữ đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.





A2: Phạm Thị Lý (vợ Khiết) làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: TT

Tại cơ quan công an, Khiết khai nhận, vào thời điểm trước tháng 10-2012, ông có mua một GCNQSDĐ giả để hợp thức hóa cho con đi du học tại Mỹ (vì GCNQSDĐ thật đang được thế chấp tại ngân hàng Techcombank).

Do có nhiều năm “kinh nghiệm” trong nghề in ấn, nhiếp ảnh nên khi thấy GCNQSDĐ giả mới mua về, Khiết nghĩ mình có thể làm giả một bản giống y đúc. Khiết đã dùng máy scan và công nghệ photoshop để tạo ra một GCNQSDĐ giả khác giao cho vợ chồng bà Nữ nhằm lừa lấy một tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TẤN TÀI