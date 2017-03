Làm giả giấy tờ, không thoát tội

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa giảm án vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ, bản thân là lao động chính trong gia đình.

Tòa cho rằng tất cả tình tiết này án sơ thẩm đều đã xem xét. Thêm vào đó mức án năm năm tù mà án sơ thẩm TAND quận 11 tuyên cho bị cáo là thấp, dưới khung hình phạt. Nay bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới, vì lẽ đó tòa y án sơ thẩm.

Do thiếu nợ nhiều người và không tiền trả nợ nên ngày 18-12-2008, An đã làm giả giấy tờ nhà đất (An đã bán cho người khác trước đó) đem thế chấp cho T. lấy 200 triệu đồng và bỏ trốn.

DƯƠNG HẰNG