Làm giả hồ sơ giúp né thuế đất

Năm 2003, Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà đất huyện Cần Giờ, TP.HCM (DVHCNĐ) được thành lập với chức năng làm dịch vụ về nhà, đất trên địa bàn huyện. Một năm sau, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 316 thay đổi khung giá đất, cao hơn khung giá cũ. Theo đó, các hồ sơ xin chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất… đã được tiếp nhận trước ngày Quyết định 316 có hiệu lực thì được tính thuế theo khung giá đất cũ; những hồ sơ được tiếp nhận sau ngày quyết định có hiệu lực, tính thuế theo khung giá mới...

Cán bộ sai phạm

Theo hồ sơ, lợi dụng vào tình hình trên, Huệ (phó giám đốc DVHCNĐ) tự lập ra bốn biên nhận hồ sơ (của người quen), ghi lùi thời gian tiếp nhận từ tháng 7, tháng 8-2005 sang tháng 12-2004. Huệ giúp bốn hồ sơ trên được nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất với giá cũ, gây thất thu thuế hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, Huệ còn chỉ đạo cho Duyên (nhân viên trung tâm) lập biên nhận hồ sơ, ghi lùi ngày cho một trường hợp khác, gây thất thu hơn 22 triệu đồng tiền thuế.

Từ các sai phạm trên, Duyên và Huệ bị VKSND TP.HCM truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, sau đó TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng các hành vi mà hai cán bộ trên đã thực hiện có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác…

Lợi dụng hay giả mạo…

Viện và tòa đã tranh luận khá gay gắt về hành vi của hai cán bộ này. Theo VKS, hai vị này được nhà nước giao cho nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ về nhà đất. Do quen biết, nể nang, họ đã làm trái công vụ được giao, gây thất thu nhiều tiền thuế của nhà nước. Do vậy, hành vi của hai người này đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Tuy nhiên, tòa cho rằng hành vi của hai bị cáo như ghi sai lệch giấy tờ, ký giả chữ ký, cấp giấy tờ giả với mục đích giúp cho những người thân quen được nộp thuế thấp hơn quy định có dấu hiệu phạm tội giả mạo trong công tác chứ không phải tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Không đồng ý, VKS lập luận, tội giả mạo trong công tác có cấu thành tội phạm bắt buộc là động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Hậu quả của hành vi không phải là dấu hiệu định tội bắt buộc của tội danh này. Bị can Huệ và Duyên không vì động cơ cá nhân để làm trái công vụ. Do vậy, hành vi của hai bị can chỉ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Hồ sơ vụ án đã được VKS chuyển trả lại cho tòa để xét xử. Đến nay, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử vì tòa vẫn chưa “thông” với ý kiến của viện.

Có thể xem xét tội trốn thuế Mục đích của hai cán bộ trên là ghi lùi ngày nhận hồ sơ để giúp người quen được tính thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quyết định cũ. Như vậy, chủ thể của tội này là người có nghĩa vụ nộp thuế. Khách thể bị xâm hại là tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước. Hai bị can chỉ là đồng phạm với vai trò giúp sức. Mặt khác, hành vi của hai cán bộ này là chỉ tạo lập hồ sơ ban đầu. Cán bộ có thẩm quyền của Chi cục Thuế huyện Cần Giờ mới là người quyết định số thuế phải nộp. Như vậy, hai người này chỉ đóng vai trò gián tiếp, giúp sức các đương sự trốn thuế. Luật sư Trần Minh San, Đoàn Luật sư TP.HCM

HỒNG TÚ