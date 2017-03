Làm giấy tờ nhà giả để đi vay: 10 năm tù

HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để giảm án cho bị cáo này.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài cá nhân, dù nhà đã bán, Vân vẫn thuê người làm giả giấy tờ căn nhà cũ của mình để đem thế chấp vay tiền. Tháng 4-2012, Vân liên hệ với một phụ nữ (không rõ lai lịch) thuê làm giả bộ hồ sơ nhà với giá 70 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy tờ giả, Vân đem thế chấp cho ông QTQ (ngụ quận Bình Tân), ông NVC (ngụ quận Tân Phú) để vay tiền, chiếm đoạt tổng cộng 480,5 triệu đồng. Thấy trót lọt, Vân tiếp tục làm giả giấy tờ một căn nhà của người khác để vay tiền của ông C. Tuy nhiên, ngày 28-5-2012, khi gặp nhau tại một quán cà phê để bàn bạc việc vay mượn tiền, ông C. phát hiện giấy tờ Vân dùng để thế chấp là giả nên báo công an.

MINH HOÀNG