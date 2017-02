Làm lộ đề thi công chức, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Trước đó, ngày 10-7-2016, huyện Krông Năng tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã. Có 302 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm thí sinh tự do và công chức tạm tuyển tại các xã. Kết quả có 126 thí sinh trúng tuyển. Sau kỳ thì, nhiều thí sinh là công chức tạm tuyển đã làm đơn tố cáo kỳ thi có dấu hiệu tiêu cực như lộ đề thi, mua bán đề thi với dẫn chứng nhiều thí sinh trúng tuyển là con em cán bộ lãnh đạo huyện với điểm số gần như tối đa… Vụ việc sau đó đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ các sai phạm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố vụ án với lý do: “Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức thi công chức nên các thành viên hội đồng thi chưa có kinh nghiệm”.