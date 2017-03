Làm mất 175 cây quạt, thủ kho bị sa thải

Trước đó, tháng 10-2012, ông Thịnh khởi kiện Công ty Quạt Việt Nam ra TAND quận Bình Tân và trình bày: Tháng 8-2010, ông vào làm việc ở công ty với chức danh thủ kho. Tháng 11-2011, ông điều chuyển hàng hóa lên nhà máy Bình Dương. Trong quá trình xuất hàng, ông có nhầm lẫn và xuất dư số hàng so với phiếu xuất kho của công ty. Đến cuối năm kiểm kê, ông phát hiện hàng bị mất và báo lại công ty nhưng công ty không có biện pháp hỗ trợ và điều tra. Đến tháng 7-2012, công ty yêu cầu ông làm đơn xin thôi việc nếu không sẽ sa thải với lý do không tin tưởng và buộc ông bồi thường 56 triệu đồng hàng hóa đã mất. Sau đó, công ty đã ra quyết định sa thải ông với lý do làm thất thoát hàng khi xuất hàng.

Ông Thịnh yêu cầu tòa buộc công ty hủy quyết định sa thải, nhận ông lại làm việc và bồi thường tổng cộng gần 95 triệu đồng do sa thải trái luật. Về việc làm mất 175 cây quạt, ông chỉ đồng ý bồi thường cho công ty 60% giá trị hàng. Phía công ty thì phản đối, không chấp nhận các yêu cầu của ông Thịnh vì cho rằng mình đã thực hiện việc sa thải đúng luật.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS kết luận việc sa thải ông Thịnh do gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty trong trường hợp này là đúng...

Tòa phúc thẩm nhận định: Ông Thịnh có hành vi tự ý xuất kho số quạt làm thất thoát hàng có giá trị lớn là lỗi nghiêm trọng. Đồng thời, quy trình và thủ tục sa thải của công ty là đúng luật. Từ đó, tòa giữ nguyên quyết định sa thải của công ty đối với ông Thịnh và ghi nhận việc ông tự nguyện bồi thường một phần số quạt bị mất (gần 30 triệu đồng) cho công ty.

ÁI MINH