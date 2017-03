Làm nửa chừng rồi ngừng thi công

Dự án quốc lộ 91 ngừng thi công dẫn đến nắng bụi...

...mưa ngập - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Đường sá làm dở dang gây tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm nghiêm trọng. Đó là chưa kể hơn 1.000 hộ dân bị giải tỏa gần cả năm nay vẫn chưa nhận được tiền bồi hoàn để lo nơi ở ổn định.

Thực tế cho thấy dự án này hiện rất ngổn ngang, đoạn từ thị xã Châu Đốc đến cầu Tha La mới làm xong phần nền hạ, còn từ đó đến cầu Trà Sư thi công nâng cấp nửa chừng rồi ngưng. Riêng đoạn thị trấn Nhà Bàn đi thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) dài khoảng 10km mới làm cống hai bên. Hệ thống cống cao hơn mặt đường 0,6m, hễ trời mưa nước tràn từ trên cao xuống biến lòng đường thành sông đầy rác rưởi.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang, đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng cũng như hoạt động giao thương, du lịch với Campuchia. Dự án bị ngưng không chỉ ảnh hưởng rất lớn đối với An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. “Chỉ nên tạm ngừng thi công những đoạn đường làm mới, còn những đoạn đường cũ được nâng cấp có chi phí đầu tư không lớn và đang làm dở dang cần phải hoàn thành sớm để đảm bảo lưu thông” - ông Tâm nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho rằng dự án nâng cấp quốc lộ 91 đáng lý phải được ưu tiên hoàn thành dứt điểm, cắt giảm là vô lý. “Cả cây cầu mới bắc qua kênh Vĩnh Tế sắp sửa hoàn thành phải ngưng thi công, trong khi cây cầu cũ tải trọng thấp lại đang xuống cấp nặng. Nếu cầu này sập thì tuyến đường lên khu kinh tế cửa khẩu và nối với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên coi như bị cắt đứt” - ông Thạnh bức xúc.

UBND tỉnh An Giang vừa gửi công văn đến Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ VN báo cáo tình trạng thi công quốc lộ 91 dở dang, trong đó có việc hơn 1.000 hộ dân đã bàn giao mặt bằng từ tám tháng qua tới nay chưa nhận được tiền bồi hoàn khiến nảy sinh khiếu nại gay gắt. UBND tỉnh đề nghị sớm bố trí 55,4 tỉ đồng bồi thường cho dân, đồng thời thi công hoàn thành các gói thầu dở dang trên đoạn từ cầu Tha La đến thị trấn Tịnh Biên và cầu bắc qua kênh Vĩnh Tế.

Dự án nâng cấp quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên dài 29,3km, có tổng mức đầu tư 947 tỉ đồng, theo kế hoạch phải hoàn thành dứt điểm trong năm 2011.

Theo ĐỨC VỊNH (TTO)