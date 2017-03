Làm phân bón giả, sao không khởi tố?

Phát biểu tại một cuộc họp mới đây của Ban 389, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết cơ quan công an đã điều tra rất kỹ lưỡng, cẩn trọng và kết luận không khởi tố hình sự Công ty Thuận Phong. Theo ông Vương, cơ quan công an đã mất gần một năm để điều tra. Công an tỉnh Đồng Nai, VKSND tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an đã làm đi làm lại nhiều lần. “Rất may là không khởi tố, nếu không lại giống như vụ quán Xin Chào. Người ta sản xuất phân bón có nguồn gốc rõ ràng. Bộ Công an sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bộ, ngành, dư luận về vụ này” - Thứ trưởng Vương nói.