Làm rõ việc con trai giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đánh nhau

Chiều 2-3, Thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó Trưởng Công an TP Cà Mau, cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ việc xô xát giữa Nguyễn Văn Kiệt (con trai giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) và một người dân ở phường 5, TP Cà Mau. “Theo thẩm quyền, chúng tôi đang tiến hành phối hợp Công an phường 5, TP Cà Mau xác minh làm rõ sự vụ. Chúng tôi khẳng định dù một trong hai bên là con của đương kim giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhưng sẽ không có chuyện bao che, thiên vị. Nếu sự vụ nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, chúng tôi sẽ xử lý đúng pháp luật” - Thượng tá Việt nói.





Địa điểm nơi diễn ra vụ ẩu đả. Ảnh Tiền Phong

Khoảng 17 giờ ngày 25-2 (mùng 7 tết) đã xảy ra vụ ẩu đả gây náo loạn cả khu dân cư tại hẻm 97, phường 5, TP Cà Mau. Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, Kiệt chạy xe chở một phụ nữ thì va quẹt với một đôi nam nữ khác. Sau đó Kiệt cùng các bạn của mình truy đuổi người va quẹt vào hẻm 97 và đánh nhau. Do nhóm của Kiệt đánh người phụ nữ nên ông Thạch Sến, người dân tại đây lên tiếng can thiệp thì ông Sến bị nhóm Kiệt đánh bể đầu phải đi cấp cứu.



Đến chiều 2-3, công an vẫn chưa công bố kết quả xác minh chính thức nào về vụ đánh nhau, kể cả thương tích của hai bên. Công an TP Cà Mau xác nhận chưa có đơn tố giác nào từ cả hai phía và không có chuyện công an đứng ra thương lượng thay cho ông Kiệt như một số tờ báo đưa tin.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định: Nếu hành vi con trai ông đến mức vi phạm pháp luật thì công an cấp dưới cứ xử lý theo thẩm quyền, ông quyết không can thiệp. “Về phía gia đình, tôi có tìm hiểu thì được biết con trai tôi cũng bị ai đó đánh phải nhập viện điều trị với nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên, ai đúng ai sai, mức độ thế nào phải chờ Công an TP Cà Mau xác minh làm rõ” - ông Tươi nói.