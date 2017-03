Làm rõ việc trưởng công an phường “bảo kê”

Ban chỉ huy Công an quận 5 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ những nội dung báo nêu. Theo một nguồn tin, Công an quận 5 sẽ làm rõ trách nhiệm của Công an phường 8 và Trưởng Công an phường - Trung tá Võ Văn Út trong việc để nạn xe “dù”, bến “cóc” diễn ra trong thời gian dài ở tuyến đường Trần Phú (phường 8, quận 5); làm rõ việc ông Út cho thuê nhà riêng, để người thuê biến nơi đây thành điểm xe “dù”, bến “cóc”; làm rõ việc Công an phường 5 và ông Út có bảo kê cho các điểm xe “dù” trên đường Trần Phú hay không…

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Hữu Diên, Phó Trưởng Công an quận 5, có thông báo cho Công ty TNHH Vận tải TP (Citybus) rằng đã thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của DN này về việc bị Công an phường 8 kiểm tra xe, thu giữ giấy tờ xe mà không lập biên bản.

L.ĐỨC - H.TUYÊN